Симферополь, 17 марта 2020, 17:41 — REGNUM В инфекционные стационары Крыма и Севастополя госпитализировали 23 человека, которые недавно побывали в неблагополучных по новой коронавирусной инфекции странах. Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По словам специалистов, по данным случаям проводятся трёхуровневые лабораторные исследования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пунктах пропуска через государственную границу в Крыму усилили санитарно-карантинный контроль. На полуострове более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: Более 130 крымчан проверяют на коронавирус — Роспотребнадзор
Читайте развитие сюжета: В Крыму нет подтверждённых случаев коронавируса — Роспотребнадзор