Симферополь, , 17:41 — REGNUM В инфекционные стационары Крыма и Севастополя госпитализировали 23 человека, которые недавно побывали в неблагополучных по новой коронавирусной инфекции странах. Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«С февраля в инфекционные стационары Крыма и Севастополя госпитализировали 23 человека с признаками ОРВИ, в анамнезе которых установлен факт пребывания в неблагополучных по новой коронавирусной инфекции странах», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, по данным случаям проводятся трёхуровневые лабораторные исследования.

«У 16 лиц при трехкратном лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусом отрицательные, заболевшие выписаны. От семи заболевших двукратное обследование на новый вид коронавируса показало отрицательный результат. Данные лица продолжают лечение в стационарах», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пунктах пропуска через государственную границу в Крыму усилили санитарно-карантинный контроль. На полуострове более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса.

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