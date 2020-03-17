Лондон, , 17:36 — REGNUM Вокалист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин принял участие в акции «Together, At Home» («Вместе, дома») и сыграл акустический концерт в своём доме в прямом эфире своего аккаунта в Instagram.

В ходе мини-концерта Мартин не только исполнял хиты своей группы, среди которых были песни «Trouble», «Viva La Vida» и «Yellow», но и играл кавер-версии известных композиций: так, он исполнил «Life on Mars» Дэвида Боуи.

Во время выступления музыкант подыгрывал себе на акустической гитаре и пианино, а также общался с подписчиками. Британец призвал почитателей творчества Coldplay не поддаваться на массовую истерию и высмеял истории с покупкой туалетной бумаги в больших количествах, о которых в последнее время сообщают СМИ.

Акция «Вместе, дома» была запущена Всемирной организацией здравоохранения совместно благотворительным фестивалем Global Citizen. До конца апреля в рамках акции планируется собрать 675 млн долларов на борьбу с коронавирусом.