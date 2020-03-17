Москва, , 17:42 — REGNUM Новый 21 случай заражения коронавирусом зафиксирован за сутки в 15 регионах России. Об этом 17 марта сообщили журналистам в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших COVID-19 было выявлено в Москве — 4 случая заболевания. По остальным регионам следующая картина: по 2 случая в Самарской, Калининградской и в Тверской областях, по одному случаю в Московской области, Красноярском крае, а также в Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, в Татарии и в Республике Хакасия.

Все заболевшие посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. В настоящее время все заболевшие находятся в изоляции и получают необходимое лечение. Контактная группа заразившихся коронавирусной инфекцией устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 114 случаях заболевания коронавирусом, выявленных на сегодняшний день в России.