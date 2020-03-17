Амстердам, , 17:27 — REGNUM В Нидерландах за сутки 19 человек умерли в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 17 марта национальный институт здравоохранения.

Как уточняется, общее число скончавшихся от заболевания на территории страны достигло 43 человек.

Сообщается также, что количество подтверждённых случае заражения коронавирусом увеличилось на 292 и достигло 1705 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был зафиксирован 6 марта.