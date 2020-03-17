Волгоград, , 17:28 — REGNUM В мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, признали виновным 53-летнего руководителя строительной фирмы, который присвоил деньги при возведении детского сада в Волгограде. Коммерсант обналичил свыше 46 млн рублей. Из-за нерадивого застройщика объект пришлось достраивать силами иного подрядчика, сообщили 17 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фирма подсудимого и МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» в 2013 году заключили муниципальный контракт на строительство детского сада в Красноармейском районе Волгограда. Подрядчику в качестве аванса выплатили 51,5 млн рублей. На объект коммерсант потратил 5,5 млн рублей, создав видимость стройки, остальные 46 млн обналичил через подконтрольные фирмы.

Подсудимый не признал вину в преступлении. Суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу, мужчину взяли под стражу в зале суда.