Краснодар, , 17:20 — REGNUM Медицинские учреждения Краснодарского края переходят на карантинный режим работы, сообщили 17 марта в пресс-службе администрации края. Соответствующий приказ подписан региональным минздравом

В частности, в стационары региона, учреждения с круглосуточным пребыванием пациентов посетители допускаться не будут. Также будет упрощена процедура получения больничных и рецептов — для тех, кто находится на карантине, больничный будет оформляться дистанционно. Также рецепты на льготные лекарственные препараты на дому смогут получить больные с хроническими заболеваниями.

Согласно приказу, в случае необходимости медработников будут командировать для работы в пунктах обсервации или других медицинских организациях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом — в регионе зафиксирован один случай заболевания.