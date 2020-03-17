Архангельск, , 17:20 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в Архангельской области с 18 марта будет введен режим повышенной готовности. Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя регионального правительства Артем Вахрушев, соответствующий указ подписал губернатор Игорь Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Режим повышенной готовности предполагает запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников свыше 50 человек для закрытых помещений и свыше 100 — для открытых площадок. Образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области тестирование на коронавирус COVID-19 прошли 280 человек, положительный результат был обнаружен у одного человека.