Москва, , 17:18 — REGNUM Информация о закрытии Москвы на карантин не соответствует действительности. Об этом 17 сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

По её словам, данные о закрытии столицы на карантин не достоверны.

«Сообщения являются ложью», — сказала она.

Вице-мэр попросила руководствоваться официальной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в СМИ появилась информация о возможном закрытии Москвы на карантин в случае увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.

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