Москва, , 17:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал нарастить объемы выпуска тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 марта, на совещании с членами правительства.

По словам президента, одна из важных мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции — это массовое тестирование на это заболевание. В связи с этим нужно нарастить объемы выпуска тест-систем.

Напомним, .что в России разработана своя тест-система на коронавирус. Она уже доказала свою эффективность. Проведено 119 тысяч тестирований по всей стране.