Москва, , 17:16 — REGNUM Правительству России удалось удержать ситуацию с эпидемией коронавируса под контролем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

«Сейчас, несмотря на высокий уровень риска — нужно об этом сказать, — именно на высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем», — заявил Путин.

В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения, подчеркнул он.

«Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно. И главное — работать на опережение. Крайне важно информировать людей, это чрезвычайно важная вещь. Прямая, полноценная, достоверная информированность», — отметил президент.