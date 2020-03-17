Пекин, , 17:15 — REGNUM Профессор Колледжа изящных искусств Шанхайского университета Цзян Фэй из-за пандемии коронавируса проводит свои занятия онлайн. На них он предстаёт перед студентами в образе «девочки из аниме», сообщает Kotaku 17 марта.

Креативный преподаватель создал несколько различных аватаров (персонажей) для проведения занятий, но «девочка из аниме» среди них пользуется наибольшей популярностью. По его мнению, так студенты проявляют больше интереса к занятию.

Kotaku сообщает, что профессор даже разработал специальное программное обеспечение для проведения своих лекций. Оно в режиме реального времени «превращает» преподавателя в одного из его персонажей.

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