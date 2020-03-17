Симферополь, , 17:17 — REGNUM В Крыму более 130 человек находятся под наблюдением в связи с посещением неблагополучных территорий или контактов с потенциальными носителями коронавируса. Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводят лабораторные обследования», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее в пунктах пропуска через государственную границу в Крыму усилили санитарно-карантинный контроль. Специалисты ведут наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами.

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