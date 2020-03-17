Москва, , 17:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении дистанционной продажи лекарств. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет о том, что аптеки теперь могут продавать лекарства через интернет. Это касается только безрецептурных лекарственных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти РФ предпринимают упреждающие меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зафиксировано только 114 случаев заражения.