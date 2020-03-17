Волгоград, , 17:14 — REGNUM По делу о коммерческом подкупе осуждена экс-декан юридического факультета одного из высших учебных заведений Волгограда. 43-летняя женщина брала деньги со студентов за положительное «прохождение» сессий, сообщили 17 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Незаконное денежное вознаграждение от студентов центра дистанционного обучения вуза бывший декан получала с 2015 по 2018 года. Сессии эти обучающиеся проходили успешно, а на итоговой аттестации получали экзаменационные билеты с готовыми ответами. От пяти студентов женщина получила 93 тысячи рублей.

На суде она своей вины не признала. Экс-декана приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей. Её взяли под стражу в зале суда, приговор пока не вступил в законную силу.