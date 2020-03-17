Москва, , 17:09 — REGNUM Магазины на территории РФ должны принять меры по минимизации очередей, а также следить за тем, чтобы расстояние в очереди между покупателями составляло не менее одного метра. Об этом говорится в рекомендациях, высланных Минпромторгом в адрес руководства предприятий, сообщает ТАСС.

В тексте документа говорится, что продавцы должны на постоянной основе «предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум один метр друг от друга».

Также от магазинов потребовали следить за наличием наиболее востребованных товаров, а в случае их недостатка — ликвидировать данное отсутствие.

В свою очередь, интернет-магазинам и курьерам рекомендовано усилить меры по минимизации контактов с клиентурой.