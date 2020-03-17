Симферополь, , 17:11 — REGNUM В пунктах пропуска через государственную границу на территории Крыма усилен санитарно-карантинный контроль. Об этом 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами», — уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с угрозой распространения коронавируса власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией.

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