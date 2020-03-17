Москва, , 17:42 — REGNUM О готовности медицинских организаций к любому развитию ситуации по коронавирусу сообщила 17 марта журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В ходе совещания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в РФ Голикова заявила о мобилизации в России мощности всех инфекционных стационаров. Всего подготовлено 7,5 тысяч боксов для индивидуальной изоляции больных.

В медицинских организациях, по данным Голиковой, более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и 124 аппарата ЭКМО, предназначенных для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности. Власти планируют приобрести дополнительно более 500 медицинских аппаратов, из них 17 аппаратов ЭКМО.

Также Голикова уточнила, что во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарств, запас средств индивидуальной защиты, персонал проинструктирован, до всех организаций донесены рекомендации и алгоритмы действий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России на данный момент зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них пятеро уже выздоровели и выписаны.

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