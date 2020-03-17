Москва, , 17:22 — REGNUM Неосторожное обращение с антисептиком привело к серьезным ожогам 65-летней жительницы Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Решив обработать спиртовым раствором руки перед началом готовки, 65-летняя женщина слишком сильно сжала флакон и вылила на руки и одежду почти все его содержимое. По несчастливой случайности делала она это, стоя у горящей газовой плиты. Произошло возгорание одежды и открытых участков тела», — сказано в сообщении.

Скорая помощь доставила женщину в ожоговый центр городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения Москвы. В медицинском учреждении у пациентки диагностировали ожоги пламенем второй-третьей степени 31% поверхности тела, ожоговый шок. По статистике около 60% пациентов подобных случаях погибает. Однако в данном случае врачам удалось спасти пенсионерку.

Врачи использовали большое количество лекарственных препаратов, многочисленные обработки ожоговых ран, а также этапа хирургического лечения, включающего иссечение пораженных участков кожи и мышц, временную пересадку медицинского заменителя кожи, трансплантацию собственной кожи и другие аспекты высокотехнологичной помощи. Все перечисленные меры позволили спасти пациентку. На данный момент пенсионерка выписана домой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ребёнка обожгли водой с сухим льдом