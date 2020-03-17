Джакарта, , 17:06 — REGNUM За сутки в Индонезии выявлены 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 марта сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель министерства здравоохранения страны Ахмад Юрианто сообщил, что большинство случаев зарегистрированы в Джакарте, но также есть заболевшие в провинциях Восточная и Центральная Ява и на острове Риау.

В настоящий момент число заболевших COVID-19 в Индонезии достигло 172 человек, пятеро заболевших погибли.

Читайте также: S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19