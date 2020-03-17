Абакан, , 17:04 — REGNUM В Хакасии зафиксирован первый подтверждённый случай заболевания коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 марта в республиканском правительстве.

Заболел житель города Абакана. Он вернулся в Хакасию из Москвы, а до этого отдыхал в Германии. Власти региона утверждают, что мужчину и лиц, с которыми он контактировал, госпитализировали в этот же день.

17 марта были получены подтверждённые результаты лабораторного исследования. По данным властей, состояние мужчины стабильное. Он находится под круглосуточным медицинским наблюдением.

«В регионе приняты все меры безопасности», — говорится в сообщении республиканского правительства. Необходимый запас медикаментов и оборудования сформирован, тест-систем достаточно.

Все, у кого имеется подозрение на наличие коронавируса, находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибири два случая заболевания коронавирусом также подтверждены в Кузбассе, один — в Красноярском крае.

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