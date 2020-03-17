Нью-Джерси, США, , 17:04 — REGNUM В сети появился обзорный трейлер игры SnowRunner. Его опубликовали 17 марта на YouTube-канале компании Focus Home Interactive.

В SnowRunner игроки будут управлять различными грузовыми автомобилями в экстремальных погодных условиях. Сообщается, что все задания можно будет проходить как в одиночку, так и в компании трёх друзей.

Релиз игры состоится 28 апреля 2020 года. Она будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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