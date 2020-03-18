Стокгольм, , 08:01 — REGNUM По состоянию на 18 марта все учащиеся старших классов школ Стокгольма и студенты Стокгольмского университета перейдут на дистанционное образование из-за нарастающей эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако подобные меры негативно скажутся на качестве обучения. Об этом 17 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Существует риск того, что это приведет к более низкому качеству образования, чем обычно. Но, в конце концов, это не имеет большого значения. Большая часть учебного года уже завершена», — заявил Питер Лит, директор школы в Стокгольме.

Напомним, что ранее, утром 17 марта, премьер-министр Стефан Лёфвен объявил во время созванной пресс-конференции, что правительство рекомендует всем колледжам Швеции и старшим средним школам перейти на дистанционное обучение. С 18 марта все школьники Стокгольма будут учиться дома. По словам Питера Лита, сейчас городские власти готовят все необходимые инструменты для дистанционного обучения, чтобы сделать такой резкий переход максимально плавным.

В то же время отмечается, что подобные меры безусловно приведут к ухудшению качества образования. Особенно пострадают учащиеся старших классов, так как через несколько месяцев по окончании школы они буду сдавать экзамены для поступления в колледжи и университеты.