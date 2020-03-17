Пермь, , 17:10 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин передал ключи и документы к новым транспортным средствам начальникам краевых пожарных частей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Новые автоцистерны куплены в рамках краевой госпрограммы «Безопасный регион». Техника отправлена в восемь территорий Прикамья, среди которых Кондратово, Всеволодо-Вильва, Юрла, Кунгур, Горнозаводск, а также посёлок Ляпино и сёла Ваньки и Сива.

В рамках программы на протяжении трёх лет власти поддерживают оперативные службы, приобретая транспортные средства для пожарных и полицейских.

«В ближайшие два года мы планируем закупать и передавать по восемь автомобилей. Продолжим строительство пождепо — в этом году планируем построить и ввести пять», — сказал Махонин.

В регионе регулярно обновляют материально-техническую базу краевого ГУ МВД. В частности, в прошлом году власти приобрели 31 автомобилей и автобус для полиции, в 2018 — 14 автомобилей, в 2017 — 58 единиц техники. Спасателя и пожарным же передавали по 17 автомобилей в 2018 и 2019 годах, в 2017 — 15 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае закупили девять новых пожарных комплексов. Аукцион на их поставку пожарных выиграл свердловский Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника».

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