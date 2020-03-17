Токио, , 16:59 — REGNUM Sony проведёт онлайн-презентацию, на которой станут известны первые подробности о консоли PlayStation 5. Об этом 17 марта сообщает «Игромания».

Видеопрезентацию опубликуют в блоге PlayStation 18 марта 2020 года в 19:00 по МСК. Сообщает, что об особенностях консоли будет рассказывать её ведущий архитектор Марк Церни.

Напомним, PlayStation 5 — это игровая консоль нового поколения от компании Sony. Её релиз ожидается в декабре 2020 года.

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