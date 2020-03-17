Москва, , 16:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация с коронаврусной инфекцией в России, в целом, находится под контролем. Об этом Путин сказал сегодня, 17 марта, на совещании с членами правительства.

«Нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас несмотря на потенциально высокий уровень риска ситуация в целом находится под контролем», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зафиксированы 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В большинстве своем это граждане, вернувшиеся из-за рубежа.