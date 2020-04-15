Приштина, , 08:50 — REGNUM Глава Раховецкого муниципалитета Косово Смайл Лятифи 14 апреля заявил, что в случае, если правительство не предоставит фермерам разрешение на ведение сельскохозяйственных работ, они выступят с акциями гражданского неповиновения.

«Я не осмелюсь сказать фермерам не обрабатывайте вашу землю», — заявил Лятифи.

В эфире косовской телепередачи RTV Dukagjini Лятифи раскритиковал новые меры, предпринятые правительством с целью ограничения распространения коронавируса, поскольку, по его словам, при принятии решения о введении новых ограничений свободы передвижения министерство здравоохранения Косово не провело необходимых консультаций с представителями отдельных муниципалитетов.

Напомним, с 15 апреля для всех граждан Косово выход из дома (кроме специально оговоренных случаев) разрешен только для покупки продуктов питания и первой необходимости и только на протяжении 90 минут в сутки. Интервал времени, в который гражданину Косово в возрасте старше 16 лет будет разрешено выходить из дома, определяется в зависимости от предпоследней цифры его персонального номера.