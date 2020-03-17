Москва, , 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось всё-таки сдержать массовое, хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России», — заявил Путин.

Учитывая интенсивные деловые, гуманитарные и просто человеческие контакты граждан России с людьми из зарубежных стран, ситуация становится сложнее, указал президент.

«Мы видим, как развивается ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Большинство государств уже столкнулись с последствиями этой болезни и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики. В некоторых странах, таких как у наших друзей в КНР или в Республике Корея ситуация меняется и меняется к лучшему. Это совершенно очевидный факт. Мы можем только с нашими друзьями порадоваться. А вот в других государствах, в том числе европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжёлая обстановка», — отметил он.