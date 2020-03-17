Ульяновск, , 16:51 — REGNUM В Ульяновской области в рамках профилактической работы по недопущению завоза коронавируса отменили традиционные весенние губернаторские сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает региональное министерство агропромышленного комплекса.

В ведомстве уточняют, что ярмарки отменяются «на неопределенный срок» в связи с введением режима повышенной готовности, направленного на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Областным правительством принято решение об отмене массовых мероприятий.

По словам министра агропромышленного комплекса Ульяновской области Михаила Семёнкина, до представителей торговых сетевых компаний региона, торговых центров, ассоциации рестораторов доведены рекомендации о проведении дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний.

Напомним, сельскохозяйственные губернаторские ярмарки проводятся в Ульяновской области два раза в год — весной и осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Ульяновской области введён режим повышенной готовности в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он коснулся всех предприятий и организаций региона, а также населения.

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