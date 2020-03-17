Брянск, , 16:50 — REGNUM Готовую продукцию арестовали на Новозыбковском машиностроительном заводе в Брянской области. Руководство предприятия несколько месяцев не выплачивает заработную плату своим работникам, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Имущество предприятия и готовая продукция служат обеспечительными мерами в уголовном деле о невыплате зарплаты. По ходатайству следователя суд наложил арест на произведённый товар на сумму более 55 млн рублей.

Долг перед работниками превысил 52 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На крупном брянском предприятии работникам задолжали 52 млн рублей