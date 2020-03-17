Токио, , 16:46 — REGNUM Все онлайн-сервисы компании Nintendo перестали работать без объяснения причины. Об этом 17 марта сообщает портал ComicBook.

Помимо цифрового магазина Nintendo eShop, пользователи не могут получить доступ и к многопользовательским функциям во многих играх. Японское подразделение компании сообщило, что программисты работают над решением проблемы.

Напомним, Nintendo — это крупная японская компания-разработчик видеоигр. Она наиболее известна созданием франшиз Super Mario Bros., The Legend of Zelda и Pokemon.

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