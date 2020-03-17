Красноярск, , 17:54 — REGNUM Городской совет Красноярска на сессии 17 марта принял решение изменить порядок наименования и переименования внутригородских объектов в городе, в соответствии с которым из процедуры принятия решения оказался исключён этап опроса мнения граждан. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Как следует из сообщения пресс-службы городского совета, на сессии, в числе прочих, рассматривался проект решения «О внесении изменений в решение о порядке наименования и переименования внутригородских объектов в городе Красноярске, увековечения памяти граждан и исторических событий на территории города Красноярска».

В сообщении говорится, что теперь при присвоении объекту (улице, площади и т.д.) имени выдающегося государственного или общественного деятеля в названии должно быть информационное слово, отражающее его заслуги или профессию.

Депутаты городского совета проголосовали за предлагаемые изменения.

Вместе с тем, по информации регионального портала Newslab.ru, внесённые изменения также исключили из процедуры принятия решения этап опроса жителей города, в соответствии с которым, решение о переименовании не могло быть принято в случае, если против него проголосовали более 50% жителей.