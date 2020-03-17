Вильнюс, , 16:45 — REGNUM Около десяти граждан Литвы у которых заканчиваются российские визы застряли в Москве в аэропорту Шереметьево. МИД Литвы сегодня, 17 марта, заявил, что о ситуации дипломаты информированы и ведётся поиск доставки литовцев домой.

Портал 15min.ltотмечает, что граждане Литвы могли вылететь рейсом в Ригу, однако Латвия принимает только своих граждан и не позволяет гражданам иных стран транзитом возвращаться к себе домой, даже если это соседняя страна, такая, как Литва.

Напомним, вслед за многими странами ЕС и мира, страны Прибалтики закрыли свои границы. По данным МИД Литвы, порядка 2 тыс. граждан страны застряли в ЕС и не могут вернуться в Литву.