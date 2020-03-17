Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект, уточняющий рекламу устройств, которые используются при замере коммунальных услуг, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Вводится запрет на рекламу товаров, позволяющих останавливать или замедлять измерение объема потребления ресурсов и приводящих к искажению данных учета потребления коммунальных ресурсов.

Роскомнадзор сейчас может привлекать к административной ответственности площадки, в частности, интернет-сайты, за рекламу таких устройств, но отсутствие закрепленного в законе запрета позволяет появляться такой рекламе вновь.

В Госдуме рассчитывают, что мера позволит сократить производство корректирующих счетчиков.