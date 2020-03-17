Калуга, , 17:42 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен в Калужской области. Об этом 17 марта сообщает врио губернатора региона Владислав Шапша на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Шапша рассказал. что житель калужской области, у которого было выявлено заболевание, вернулся из Италии. В аэропорту он получил памятку с предписанием обращаться к медикам прибывшим на родину из ряда стран, в которых зафиксирована вспышка COVID-2019.

Житель Калуги поступил согласно предписанию. Ему было проведено тестирование на коронавирус, результаты лабораторных исследований показали положительный результат.

По словам врио главы региона, пациент был своевременно госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Медперсонал, контактировавший с больным, отстранён от работы и находится под наблюдением, устанавливается контактная группа больного.

В регионе идёт подготовка к введению в регионе режима повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении количества заражённых коронавирусом в России до 114 человек.