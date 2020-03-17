Москва, , 16:39 — REGNUM Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустит ленту с новостями о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в ленте будут публиковаться сообщения о коронавирусе от властей, а также от медиапроектов и некоммерческих организаций.

Помимо оперативной информации, пользователи смогут увидеть записи о способах разнообразить свой досуг на карантине. Помимо этого, планируется публиковать сообщения со скидочными промокодами для онлайн-платформ.

В ближайшее время соответствующие обновления появятся в официальных приложениях на Android и iOS, а также в десктопной версии.