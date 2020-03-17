Москва, , 16:38 — REGNUM В России на сегодняшний день подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом пневмонии COVID-19, сообщила 17 марта журналистам замглавы российского правительства Татьяна Голикова.

По её информации, из этих 114 заболевших 10 заразились внутри России, а все остальные приехали из-за рубежа, ранее заразившись там.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных странах мира заразились коронавирусом более 182 тыс. человек, из которых около 80 тыс. уже выздоровели, а порядка 7,5 тыс. умерли от последствий заболевания.

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