Уппсала, Швеция, , 07:50 — REGNUM В Швеции обязанность детей посещать школу будет распространяться даже на тех учеников, у родственников которых подтверждено заражение коронавирусом 2019-nCoV. На это указывают взволнованные родители детей. Об этом со ссылкой на Nyheter Idag сообщила шведская газета Fria Tider.

«Ученики, у которых есть в семье родственник, инфицированный коронавирусной инфекцией, включая подтвержденные случаи, считаются здоровыми, пока у них не проявятся симптомы. Поэтому они должны быть в школе, как обычно», — написал муниципалитет Уппсалы в своем электронном письме, которое было разослано родителям, дети которых посещают начальные школы муниципалитета.

Как сообщило Nyheter Idag, решение было принято по рекомендации отдела по защите от инфекций в Уппсале, который, в свою очередь, основывал такой ответ на рекомендациях Агентства общественного здравоохранения Швеции.

«Мы еще не проводили эту дискуссию, потому что постоянно меняется стратегия, как лучше всего остановить распространение инфекции или предотвратить одновременное заболевание всех. Поэтому сейчас у нас нет никакой другой рекомендации, кроме той, что есть у Агентства общественного здравоохранения Швеции», — заявил Бодил Ардунг, руководитель отдела по защите от инфекций в Уппсале.