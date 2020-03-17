Москва, , 16:35 — REGNUM Все торговые сети в Российской Федерации зафиксировали существенный рост спроса на крупы, макароны, стиральный порошок. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Напомним, что в России зафиксировано пока только 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — граждане, побывавшие в других странах, неблагоприятных по коронавирусу.

Тем не менее в средствах массовой информации пандемия коронавируса занимает центральное место. По телевидению показывают репортажи из западных стран, где люди сметают товары первой необходимости с полок магазинов или стоят в длинных очередях, чтобы просто попасть в магазин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не закупать продукты впрок, так как никакого дефицита не ожидается, а закупленные впрок товары могут испортиться.