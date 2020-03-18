Стокгольм, , 07:53 — REGNUM Стратегия Агентства общественного здравоохранения Швеции, разработанная Андерсоном Тегнеллом и подразумевающая распространение болезни среди как можно большего числа людей с целью достижения всеобщего иммунитета, обречена на провал. Это отметили британские эксперты, которые, по утверждению государственного эпидемиолога Тегнелла, являются «лучшими в мире». Теперь от шведской стратегии отказались в пользу усиленного социального дистанцирования и настоящего сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по китайской модели. Об этом 17 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Британская экспертная группа по вопросам разработки мер по борьбе с COVID-19 написала в недавнем отчете, что в настоящее время она полностью отказывается от планов «ограниченного распространения» инфекции, предусматривающих ее медленное распространение и охват как можно большего количества людей. Вместо этого, в настоящее время разрабатываются планы полного «подавления» распространения вируса с помощью мощных и агрессивных мер по изоляции людей.

«Мы ожидали, что стадный (всеобщий — прим. ИА REGNUM) иммунитет будет выработан. Но теперь мы понимаем, что это невозможно», — заявил профессор Азра Гани, выступая перед журналистами поздно вечером 16 марта.

Новая стратегия предусматривает серьезную социальную изоляцию всего населения в течение 18 месяцев, пока вакцина не достигнет общего распространения среди населения или пока болезнь не будет ликвидирована. Доклад, который был опубликован поздно вечером 16 марта, представляет собой изменение курса на 180 градусов по сравнению с предыдущей стратегией, поскольку ожидается, что последствия «ограниченного распространения» приведут к гуманитарной катастрофе.