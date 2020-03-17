Киев, , 16:36 — REGNUM Большинство граждан Украины, подхвативших инфекцию COVID-19, заразились внутри страны, рассказал 17 марта главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Верховной рады.

Из семи зарегистрированных на Украине случаев заражение вирусом 2019-nCoV, четыре не связаны с путешествиями в другие страны. По этой причине министерство здравоохранения Украины хочет изменить алгоритм диагностики больных.

Всего на Украине оборудовано 12 тыс. коек для заболевших COVID-19, 2,5 тыс. боксов и 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких, рассказал Ляшко. Он отметил, что аппаратов может не хватить, поскольку значительная часть данной медтехники устарела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине не существует современная система диагностики COVID-19

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