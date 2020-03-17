Калуга, , 16:31 — REGNUM Первый заболевший коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Калужской области, сообщила 17 марта пресс-служба правительства области.

«В Калуге подтвержден один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у мужчины, недавно вернувшегося из Италии. Он находится в областной инфекционной больнице под наблюдением врачей, где ему оказывается помощь», — уточнили в пресс-службе.

По официальным данным, всего в регионе с 31 января 2020 года под меднаблюдение попали 109 человек, прибывших из неблагополучных стран по новой коронавирусной инфекции, на данный момент под наблюдением медиков остаются 68 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего, по последним данным, в России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции.

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