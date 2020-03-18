Стокгольм, , 08:31 — REGNUM Государственная железнодорожная компания Швеции SJ установила ограничение на отправление поездов по всей стране. Введенные меры будут действовать с 17 марта. Теперь трафик будет уменьшен практически на всех маршрутах. Об этом 17 марта сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Сейчас большинство ж/д линий сокращено на 25 процентов. Спрос на поездки резко упал, и мы видим, что количество поездок уменьшается каждый день», — заявил Дан Олофссон, работник SJ.

Штатное расписание поездов пострадало из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Многие сотрудники SJ просто остаются дома из-за отпуска по болезни или ухода за больными детьми. Сообщается, что они честно соблюдают запрос властей оставаться дома в случае симптомов простуды. Пассажиропоток также резко упал, вследствие чего оставлять железнодорожный трафик на прежнем уровне неэффективно и крайне убыточно с финансовой точки зрения.

«На главных линиях сообщения поезда обычно ходят один раз в час или чаще. Трафик будет сокращен до каждых двух часов или раз в час утром и днем», — добавил Олофссон.