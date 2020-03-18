Стокгольм, , 07:57 — REGNUM В Швеции многие домохозяйства подвержены финансовым трудностям в виде потерь доходов, связанными с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Управление финансового и страхового надзора Швеции считает, что это должно послужить достаточным основанием для нарушения требований по оплаты кредитов и займов. Об этом 17 марта сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Требования к погашению кредитов и займов разработаны таким образом, чтобы банки и заемщики могли договориться об освобождении от их выплаты, когда для этого есть особые причины. Это может означать, среди прочего, что выплаты со стороны рядовых заемщиков будут приостановлены или уменьшены в течение некоторого времени .

Управление финансового и страхового надзора Швеции считает, что потеря дохода, связанная с прогрессирующим коронавирусом COVID-19 на территории страны, должна рассматриваться как такая особая причина.

«Правила гласят, что банки могут освобождать от требования выплаты, когда есть особые причины. Если заемщик теряет доход из-за распространения коронавирусной инфекции, то это является одной из таких причин. Это позиция Управления финансового и страхового надзора Швеции, и мы прояснили ее банкам «, — заявил генеральный директор Управления Эрик Тедеен в своем пресс-релизе.