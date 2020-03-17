Белгород, , 16:35 — REGNUM Поддельную справку о прохождении медкомиссии предоставил в ГИБДД житель Белгорода. Эксперты подтвердили, что документ сфальсифицирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина менял водительское удостоверение. Он принёс в инспекцию медицинскую справку, которая вызвала сомнения у правоохранителей. Экспертиза признала документ поддельным. Выяснилось, что водитель не посещал медучреждение, а готовую справку приобрёл у неизвестных лиц. По факту подделки, изготовлению или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков возбуждено уголовное дело.

По данным телеграм-канала «Белгород №1», речь идёт о директоре Белгородского индустриального колледжа Олеге Шаталове.