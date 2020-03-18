Стокгольм, , 07:30 — REGNUM В Швеции с 18 марта всем общеобразовательным учреждениям, включая гимназии и колледжи, рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Данные меры принимаются на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 17 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Это означает, что все учащиеся старших классов и выше должны быть дома, а не в школе», — заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Исходя из заявления премьер-министра, все средние школы, колледжи, университеты, а также профессиональные училища рекомендуется временно закрыть. Дошкольные учреждения и школы могут потребовать закрыть на более позднем этапе. Об этом также собщил премьер-министр Стефан Лёфвен во время пресс-конференции.

«На более позднем этапе нам может потребоваться закрыть дошкольные учреждения и школы, к чему необходимо готовиться. Поэтому мы будем стараться обеспечивать уход за детьми, чьи родители могут быстро устроиться на работу, выполняющую наши и другие социально значимые функции», — заявил премьер-министр Лёвен.