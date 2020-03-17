Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинске снова выросло число граждан, находящихся в коронавирусном центре. Об этом сообщает областной минздрав.

К семерым гражданам Китая добавились два их земляка, а также студентка из Египта, которая вернулась на учёбу. Их встретили в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора. Измерили им температуру и сопроводили в карантинный пункт.

Признаков инфекций у находящихся внутри людей нет. Добавим, в минздраве утверждают, что случаи коронавирусной инфекции отсутствуют на Южном Урале. Между тем, в Екатеринбурге один такой случай уже подтверждён.