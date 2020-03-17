Иваново, , 16:24 — REGNUM 115 млн рублей дополнительно выделит Ивановская область на закупку медицинского оборудования на случай осложнения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 17 марта.

Как сообщил на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции нового типа директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. На данный момент в медучреждениях региона развернуто 300 инфекционных коек, в том числе 25 — боксированного типа. На случай массового поступления больных предусмотрено развертывание дополнительно 662 коек в течение суток. Он подчеркнул, что аппаратов искусственной вентиляции легких в стационарах достаточно, есть и резерв. Создан трёхмесячный запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и дезинфекционных средств.

«Вы сказали, что у нас достаточно аппаратов ИВЛ, но, я считаю, что много не бывает. Поэтому оперативно выделяю дополнительно 115 млн рублей на закупку необходимого вам оборудования. Если еще понадобится, значит, еще выделим. Это больше того, что вы считаете необходимым. Но я еще раз повторю: давайте перестрахуемся», — отметил губернатор Станислав Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области в связи с угрозой нового коронавируса введён режим повышенной готовности. В регионе пока случаев заболевания не фиксировалось.