Махачкала, , 16:30 — REGNUM Трое жителей Северного Кавказа арестованы по подозрению в финансировании международных террористов, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе СК России. Фигурантами уголовного дела стали жители Дагестана Курбанмагомед Меджидов и Гусейн Магомедалиев, а также житель Кабардино-Балкарии Артур Мендохов.

Установлено, что в 2017—2018 годах подозреваемые перевели более 300 тыс. рублей членам действующих в Сирии международных террористических организаций «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Делали они это, как считает следствие, «придерживаясь идеологии и разделяя цели» участников этих организаций.

Все трое подозреваемых задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие проверяет их причастность к другим преступлениям.

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