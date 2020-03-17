Симферополь, , 16:17 — REGNUM Работодатели Крыма должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников и отстранять тех, у кого оно ухудшилось. Об этом сказано в указе главы РК Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Все местные работодатели должны обеспечить измерение температуры тела своих работников на рабочих местах и отстранять тех, у кого она повысилась. Граждане в случае появления первых признаков респираторной инфекции должны оставаться дома и незамедлительно вызвать врача, а не ходить самостоятельно в медучреждение», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму и в Севастополе из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности, на период которого запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

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