Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксировали случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

«Заболела девушка, которая прилетела из Италии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин», — написал глава региона.

Также в Свердловской области продолжают наблюдение с подозрением на коронавирус над более чем 1,8 тысячей человек, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве региона сообщали, что не получали информацию о заражении коронавирусом в Екатеринбурге.

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